◆スノーボードビッグエア女子Ｗ杯第１戦・決勝（２日、中国・張家口）決勝は３本のうち得点が高い２本のスコアの合計で争われ、３月の世界選手権金メダルの木俣椋真（ヤマゼン）が１本目に７６・７５点、３本目に８１・７５点をマークし、計１５８・５０点で３位に入り、今季初の表彰台を飾った。初の五輪出場を目指す木俣は、１本目から逆スタンスから５回転半するスイッチバックサイド１９８０を決めて暫定３位につける