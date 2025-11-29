日本陸連は29日、「日本陸連アスレティックス・アワード2025」の各受賞者を発表し、最も顕著な活躍をみせた「アスリート・オブ・イヤー」に女子20?競歩の藤井菜々子（26、エディオン）が選ばれた。【写真でみる】女子競歩界、史上初のメダリスト・藤井菜々子が「アスリート・オブ・イヤー」に ！ 世界陸上で活躍した村竹ラシッド、桐生祥秀らも国立に集結藤井は東京世界陸上（9月）で1時間26分18秒の日本新記録を叩きだし、見事銅