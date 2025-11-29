オリックスの新人10選手が29日、大阪・舞洲の球団施設を見学した。九州No.1右腕、ドラフト1位の延岡学園・藤川敦也は目標に掲げる先輩右腕・山下との顔合わせはかなわなかったものの、寮の自室に加え、高校よりの数倍大きいという室内練習場、トレーニングルームなどをしっかりチェックした。「全部施設はしっかりしてるんで、自分のベストの状態を常に作れる環境だな、と思いました」同じ高校生の最速147キロサウスポー、