マーベル映画「ファンタスティック・フォー［超能力ユニット］」（2005年）やドラマ「ホーンブロワー海の勇者」で知られる英俳優ヨアン・グリフィズと妻ビアンカ・ウォレスが、第1子となる女児の誕生を公表した。夫妻は11月27日、インスタグラムに病院で撮影した写真を投稿し、今月初めに娘を迎えたことを明かした。 【写真】出産直後妻に感謝の熱いキス 投稿には「11月は大きな出来事だった」