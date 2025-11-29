◇ワールドスケートボードストリート2025北九州-グランドファイナル- (23日〜30日、北九州メッセ)女子準決勝が29日に開催。1組目が行われ、出場した西矢椛選手、中山楓奈選手、大西七海選手の日本勢が上位3位を独占しました。45秒のラン2本を終えた段階で15歳の大西選手が57.40でトップに立つと、西矢選手は3位、中山選手は5位でベストトリックへと移ります。ベストトリックでも大西選手は1本目にきっちり決め125.69でトップをキー