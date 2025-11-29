クマ対策として、秋田県能代市の米代川河川敷で実施されている樹木の伐採現場が報道陣に公開された。伐採は見通しを良くすることで、クマを人里に近づけなくするのが狙い。国土交通省能代河川国道事務所が、大雨対策で掘削対象となっている吹越地区での伐採を前倒ししたほか、掘削対象ではない二ツ井町地区でもクマ対策として市の要望を受けて実施している。作業の様子が公開された２６日は、二ツ井町地区で作業員２人が重機