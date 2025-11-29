「ジャパンカップ×ＨＰＣＪＣ・Ｆ１」（２９日、伊東）鈴木奈央（２８）＝静岡・１１０期・Ｌ１＝が初日７Ｒを２着と上々のスタートを切った。しかし、本人は納得はいっていない様子。「内に来られたくなかったので、そこを意識していたら踏み出しが遅れてしまいました」と最終ホーム付近の部分を反省。状態面も「あまり脚の感じは良くないですね。力が伝わらない感じ。徐々に良くなってくれるとは思うけど、やっぱり練習不