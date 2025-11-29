全日空が使用するエアバス社の航空機について、機体システムのアップデートが必要となり、29日の朝から空の便に欠航など混乱が生じています。石川県の能登空港を発着する便でも午前の便が欠航し、およそ220人に影響が出ています。全日空によりますと、羽田空港を午前8時55分に出発し、能登空港に向かう予定だった便が欠航し、およそ140人に影響が出たということです。さらに、折り返しの便で能登空港を午前10時40分に出発する予定