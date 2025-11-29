◇社会人野球日本選手権準々決勝ヤマハ4―2Honda鈴鹿（2025年11月10日京セラD）プレーボールから、わずか2球。ヤマハの鮮やかすぎる先制攻撃だった。初回先頭の矢幡勇人が、初球の変化球を左中間二塁打。続く2番・舟久保秀稔も初球の内寄り直球を痛烈にはじき返すと、矢幡が悠々と生還して先制点を挙げた。「矢幡さんが変化球を打ってくれたんで、次は真っすぐが来るだろう、と。真っすぐが来れば絶対に初球から打つつ