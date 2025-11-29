J1は30日、各地で第37節が行われ、鹿島の9季ぶりの優勝が決まる可能性がある。勝ち点70で首位の鹿島は東京Vと、同69で2位の柏は新潟と敵地で対戦する。ともに午後2時キックオフ。鹿島が東京Vに勝ち、柏が新潟に敗れれば、最終節を待たずに鹿島の9度目の制覇が決まる。13戦負けなしと安定感が光る鹿島の鬼木監督は「アグレッシブに点を取りにいく」と意気込む。柏は2011年以来、2度目の頂点を目指す。1日のYBCルヴァン・カップ