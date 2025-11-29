マーベリックス戦でシュートを放つレーカーズの八村＝ロサンゼルス（NBAE・ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは28日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのマーベリックス戦に先発して36分20秒プレーし、3戦連続2桁となる14得点、4リバウンドだった。今季自己最多となる4本の3点シュートを決めた。チームは129―119で連勝を6に伸ばし、14勝4敗とした。この試合はシーズン中