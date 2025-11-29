都内のホテルで派遣型風俗店の女性の裸などを盗撮したとして、徳島県議会議員の男が警視庁に逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと性的撮影処罰法違反の疑いで逮捕された徳島県議会議員の古川広志容疑者（64）は28日夜、東京・赤坂にあるホテルで派遣型風俗店の女性の裸などを自身のスマートフォンで盗撮した疑いがもたれています。古川容疑者は都内で行われる会合に出席するためにホテルに滞在していたということ