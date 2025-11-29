レジェンドＯＢがマツダスタジアムに集結―。２９日、広島の本拠地・マツダスタジアムで「ＣａｒｐＬｅｇｅｎｄＧａｍｅ」が行われ、往年の赤ヘル名選手４５人が現役時代を彷彿とさせる雄姿を披露した。「Ｃａｒｐ」「Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ」２つのチームに分かれた紅白戦の試合前に両軍の監督を務めたレジェンドＯＢがファンに挨拶。Ｃ軍の指揮を執った山本浩二氏（７９）は「それ相応に歳もとってます。往年のプレーをよみ