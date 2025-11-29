明日30日(日)は全国的に気圧が低下するでしょう。特に札幌は影響度「大」です。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。12月1日(月)以降も気圧の低下する所が多く、3日(水)から4日(木)は強烈な寒気が流れ込んで急に寒くなりそうです。気圧だけでなく気温の変化(寒暖差)でも症状が出ることがありますので、ご注意ください。30日(日)は全国で気圧低下12月はじめは寒暖差が激