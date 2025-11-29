◆東京六大学野球連盟結成１００周年記念試合▽チームＥａｓｔ―チームＷｅｓｔ（２９日・神宮）東京六大学野球連盟結成１００周年記念試合となる六大学オールスターが神宮で行われ、巨人からドラフト２位指名された早大・田和廉（たわ・れん）投手がチームＥａｓｔの一員として登板し１回を無失点に抑えた。４―１の８回、８番手で登場。法大の今泉秀、東大の杉浦、明大の光弘を３者連続変化球で空振り三振に打ち取り、“大学ラ