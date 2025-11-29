東京都内に住むかんだまさん（35）は、夫と娘（3）の3人家族。子どもが遊ぶ間に夕食の準備に取りかかり、「働きながら子どもと一緒にいる時間をどう確保するかが課題」と語る。【映像】かんだまさんの“意外な職業”（実際の映像）共働きで、この日は夫が仕事のため、「YouTubeを見たい」とせがむ娘に「もうちょっと食べてからじゃないとダメ」と注意しながら食事をした。子育てに奮闘する日々で、“2人目の子ども”を持つこ