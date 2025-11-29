NPB史上最速のリーグ優勝を果たした25年シーズンの軌跡を追うドキュメンタリー映画「阪神タイガースTHEOFFICIALMOVIE2025―栄光の虎道―」の公開記念舞台あいさつが29日、兵庫県・神戸市内で行われ、中野拓夢内野手（29）と才木浩人投手（27）が登壇した。抽選で選ばれた約300人の虎党が詰めかけた。スーツスタイルでステージに現れた中野に対して、才木はパーカーにパンツを合わせたラフなスタイルで登場。才木は「