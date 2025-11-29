7人組グループ・HANAのメンバーが、このほど「金融教育ワークショップ」に参加した。【写真】金融教育ワークショップで真剣…HANAのメンバー総合金融サービスを提供するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）の株式会社Japan Asset Managementが、HANAのメンバーに対して実施したもの。同社は「アーティストは、活動内容によって収入の変動が大きく、家計的な不安を抱えやすい職業です。また、社会的な注目度が高い立場