東京・千代田区のマンションの一室で、鍼治療と称し女性の裸の写真を撮り、わいせつな行為をしたとして鍼灸師の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者鍼灸師の中山浩志容疑者（54）は去年、自身が院長を務める千代田区の「誠孝堂」で、鍼治療と称して40代の女性の裸の写真を撮り、わいせつな行為をした疑いが持たれています。警視庁によりますと、中山容疑者は「治療に必要」などと言い、女性の服を脱がせて写真を撮