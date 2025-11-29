◇スノーボードW杯ビッグエア第1戦（2025年11月29日中国・張家口）来年2月にミラノ・コルティナ五輪を控えるシーズンのビッグエア（BA）開幕戦は決勝が行われ、男子は昨季世界王者の木俣椋真（ヤマゼン）が158・50点で日本勢最上位となる3位に入った。他の日本勢は宮村結斗（ムラサキスポーツ）が113・25点で7位、昨季W杯種目別優勝の長谷川帝勝（TOKIOインカラミ）が107・75点で8位、木村葵来（ムラサキスポーツ）が83・5