スノーボードのワールドカップ（W杯）は29日、中国の張家口・密苑でビッグエア開幕戦の決勝が行われ、女子は18歳の深田茉莉（ヤマゼン）が制した。岩渕麗楽（バートン）が2位、鬼塚雅（ISPS）が3位で日本勢が表彰台を独占した。男子は木俣椋真（ヤマゼン）が3位。（共同）