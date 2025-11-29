ソフトバンクの柳町達外野手（28）が29日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、保留した。今季年俸4200万円（金額は推定）からの大幅昇給は確実ながら「具体的に何か不満があるとか、譲れない部分があるとかそういうことではなく、今回しっかり時間をかけて球団と話し合いをしたいという思いで保留させていただきました」とコメントした。6年目の今季は開幕2軍スタートも近藤健介や柳田悠岐など主力級