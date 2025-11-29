公開初日(2025年11月28日)を迎えた東映Vシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』の舞台挨拶が東京・新宿バルト9で開催された。ステージには仮面ライダーガヴ/ショウマ役の知念英和をはじめとするメインキャストと柴粼貴行監督が現れ、テレビシリーズ『仮面ライダーガヴ』の集大成的な映画の見どころを抜群のチームワークで語り合った。左から、鎌田英怜奈、宮部のぞみ、知念英和、日野友輔、庄司浩平、柴粼