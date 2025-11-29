東京9R・カトレアSは1番人気サトノボヤージュ（牡＝田中博）が3番手追走から1馬身半抜け出してダート戦無傷の3連勝を飾った。前々走（8月新潟未勝利1着）以来のコンビとなった戸崎は「距離が（1400メートルから1600メートルに）延びてどうかと思ったが、申し分ない内容だった。精神的にも成長している」と絶賛する。田中博師は「サウジに行けるかどうか見極めたいレースだった。まだ確定ではないが、オーナー、ジョッキーと