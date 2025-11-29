BTSやSEVENTEENを擁するHYBEの傘下レーベル・YX LABELSが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoenが、きょう29日放送の日本テレビ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』に出演。それに先立って、意気込みのコメントが寄せられた。【写真】かっこよすぎ！圧倒的なパフォーマンスで会場を盛り上げるaoenaoenの優樹は「出演者の皆さんが豪華で、僕たちaoenがその中に立たせていただけることをとても光栄に思っています」とコ