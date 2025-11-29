アメリカのトランプ大統領は28日、バイデン前大統領が自動署名装置を使って署名した大統領令などの文書を全て無効にすると明らかにしました。トランプ大統領は自身のSNSで「寝ぼけたジョー・バイデンがオートペン＝自動署名装置で署名した文書を全て無効にする」と投稿しました。バイデン前大統領が在任中にオートペンで署名した文書は「全体のおよそ92％にあたる」と主張していますが、具体的にどの大統領令が無効になるのかは明