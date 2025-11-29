デトロイト都市圏のタトゥーアーティスト、ラナ・ケインさん。タトゥーのことは熟知している。体に入れたタトゥーには意味があるものもあれば、無いものも/WXYZ via CNN Newsourceデトロイト（WXYZ） 今や日常の光景になったタトゥー。何百万人もの米国人が少なくとも一つ、タトゥーを入れていると推定されている。タトゥーの愛好者は多いが、一方で考えが変わったという人もいる。先日は歌手で俳優のマイリー・サイラスさんが、体