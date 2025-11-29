※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 多少仕事が遅くても、素直で可愛げのある後輩なら嫌な気はしませんよね。それに、彼氏もできたばかりで私生活も絶好調！そんな幸せいっぱいの彼女に、いったい何があったというのか。いよいよ物語の始まりです！(スズ)