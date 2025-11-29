スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）の完全復活は間近なようだ。９月に負った左足首の負傷で思うようなパフォーマンスができていなかったが、スペインメディア「エル・デスマルケ」によると、セルヒオ・フランシスコ監督は、３０日のホーム・ビリャレアル戦に向けた会見で久保について「期待していたスタートではなかった。足首の負傷がプロセスを止めてしまったが、今はとても良い状態だ。ケガも