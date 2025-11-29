サッカーの２０３５年アジアカップを日本と韓国で共催するプランが浮上したことで、韓国では期待が沸騰している。韓国メディアが２８日に、アジアカップの日韓共催計画を一斉に報道。３５年は日韓国交正常化７０周年となる背景から韓国側が日本との共催に積極的とみられる。韓国文化体育観光省が、今後日本政府や日本サッカー協会と協議する方向だ。日本と韓国は２００２年Ｗ杯を共催して成功に導いた経験があることから、韓