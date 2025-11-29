【新華社モスクワ11月29日】ロシア外務省のザハロワ報道官は27日の記者会見で、日本が台湾島の東約110キロにある与那国島へミサイルを配備する計画について、日本が周辺の島々に攻撃型兵器を配備することは地域の安全と安定を損ない、隣国にとって深刻な脅威になると表明した。ザハロワ氏は次のように述べた。ロシアは日本政府が再軍備のプロセスにおける発言と動向に注視しており、外交ルートを通じて日本に繰り返し警告し、