テレビ朝日の田原萌々アナウンサーが２９日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。インスタグラムにＶネックのミントグリーンニットに白のロングスカートを合わせたコーディネートを披露。ヘアスタイルはおでこを出し、毛先をワンカールして巻いたアレンジ。「今週もスーパーJチャンネルご覧いただきありがとうございました素敵な週末になりますように..また来週！」と結んだ。この投稿には「おでこ良きで