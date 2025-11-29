◆スノーボードビッグエア女子Ｗ杯第１戦・決勝（２日、中国・張家口）決勝は３本のうち得点が高い２本のスコアの合計で争われ、３月の世界選手権銅メダルで今大会予選２位の深田茉莉（ヤマゼン）が１本目に７８・５０点、３本目に７８・２５点をマークし、計１５６・７５点で今季初優勝を飾った。１８歳の新鋭・深田は１本目にスイッチバックサイド１０８０（３回転）を決めて暫定首位に立ち笑顔を見せると、２本目は２回