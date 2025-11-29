【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#268「努力の天才」仲代達矢さんが明かした黒沢明監督との“確執”エピソード掛布雅之さん◇◇◇プロ野球選手としては決して大きくない体で、ヒットを打ちまくり、後にはホームランも量産され、スターへの階段を駆け上がっていく雄姿に何度となく励まされました。私事ですが1975年、高2の夏休みから7年にわたり入院・療養生活を送っていた時代があり、当時、心の支えが掛布さんの