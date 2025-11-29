11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2025」。aoenは「青い太陽 (The Blue Sun)」を披露。出演前にコメントを寄せてくれた。Q：「ベストアーティスト」初出演にあたっての意気込みをお教えください。優樹：出演者の皆さんが豪華で、僕たちaoenがその中に立たせていただけることをとても光栄に思っています。そして、aoenの魅力はや