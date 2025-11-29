ソフトバンク・柳町達外野手（２８）が２９日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨んだが保留した。今オフのチーム保留第１号となった。柳町は球団広報を通じて「具体的に何か不満があるとか譲れないとかではなく、しっかり時間をかけて球団と話し合いをしたいという思いから保留させていただきました」とコメントを寄せた。６年目だった今季は開幕を２軍で迎えたが、主力に故障者が続出した中でチャンス