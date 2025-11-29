アスクル株式会社は11月28日、10月19日に発生したランサムウェア攻撃によるシステム障害の復旧状況について第11報を公表しました。事業所向けの「ASKULサービス」について、同社は最優先に復旧作業を進めており、安全性を確認したうえでWebサイトでの注文を「12月第1週中」に再開予定と発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■配送遅延が続く暫定出荷、12月に本格再開へ現在は倉庫管理システム（W