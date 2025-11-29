【モデルプレス＝2025/11/29】女優の観月ありさが11月28日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開し、話題が集まっている。【写真】48歳女優「見惚れる」美肌輝く冬コーデ◆観月ありさ、素肌披露観月は、雑誌「GLOW」（宝島社）1月・2月合併号に掲載されることを報告。ファーのアウターとデニムのボトムスを合わせ、美しい肌がのぞくオフショットを投稿している。「是非、お手に取ってご覧ください」とファンへ呼びかけた。