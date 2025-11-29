Photo: tomit ROOMIE 2024年9月14日掲載の記事より転載 朝の限られた時間、いくつもの具材をお弁当に詰める時間を短縮したいと思っていました。週末に作り置きしているものの、わざわざお弁当箱に詰めなおすのって、洗い物も増えるし地味に面倒。そんなことを考えていたときに、これに出会いました。無印良品の小さなタッパー