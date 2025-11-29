チャンピオンズリーグ（CL）はリーグフェーズの第５節を終え、アーセナルが単独首位に立っている。そのアーセナルに11月26日の試合で１−３と敗れ、初黒星を喫したのがバイエルンだ。欧州最高峰の舞台だけでなく、国内を含めて公式戦で今季の初の敗戦となった。バイエルンにとって、アーセナルは今季対戦してきた中で最強のチームということだろうか。主力のヨズア・キミッヒの答えはノーだ。米スポーツチャンネル『ESPN』