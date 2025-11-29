ダイエー、阪神など4球団で627試合に登板した下柳剛氏（57）と日米906試合登板の五十嵐亮太氏（46）が、古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。豊富な中継ぎ登板の経験を踏まえて“回またぎ”の難しさを主張した。下柳氏は満塁の場面でマウンドに上がるのは何とも思わないという。「どうせ俺の出した走者じゃない」と考えれば楽と主張した。ただ、その場面を抑えた後に「回またぎ」を命じられるのが嫌だったと