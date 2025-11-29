ロサンゼルス・クリッパーズ vs メンフィス・グリズリーズ日付：2025年11月29日（土）開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 107 - 112 メンフィス・グリズリーズ NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対メンフィス・グリズリーズがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・