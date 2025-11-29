神奈川県二宮町の26歳の職員が、農業者団体の資金500万円以上を横領したとして、懲戒免職となりました。神奈川県二宮町は29日、産業振興課の男性職員が、町が事務局をつとめる4つの農業者団体の預金口座から、1年以上にわたりおよそ576万円を不正に引き出し横領したとして、懲戒免職にしたと発表しました。男性職員は、預金口座の通帳を1人で管理していて、先月中旬、別の職員が町内の祭りに必要な資金を引き出そうとしたところ、