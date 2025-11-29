サッカー明治安田J2リーグ「 V・ファーレン長崎」は29日、アウェーで「徳島ヴォルティス」と対戦。 前半を0-1で終えました。 V・ファーレンが引き分け以上の場合、2位以内でJ1昇格が確定し、勝利すれば初のJ2優勝も決まります。