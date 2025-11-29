SNS上で相次ぐ誹謗中傷の被害。これをなくそうと、活動を続ける人がいます。2020年に亡くなったプロレスラーの木村花さんの母・響子さんです。娘と同じ悲劇を生まないために、言葉の重みや怖さを子どもたちに伝えています。【写真を見る】リングで笑顔 木村響子さん 花さん母娘 なぜSNSで悪口 小学生の答えは？ 木村花さん母“特別授業”スタッフ「赤コーナー、木村響子の登場です」子どもたち「おー！」子どもたちの手