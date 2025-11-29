トルコの港で、車が海へ転落する瞬間をカメラが捉えていた。運転手は自力で脱出して無事だった。一方、韓国では雨天の道路で大型トラックがスリップし、中央分離帯を突き破って対向車に衝突する瞬間がドライブレコーダーに記録されていた。トラックと衝突した車は前方部分が大破し、運転手が重傷を負う事態となっている。車が海へ転落…衝撃の瞬間トルコの漁港で撮影されたのは、クレーンにつり上げられ、海から引き上げられる白い