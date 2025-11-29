JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ国内女子ゴルフの今季最終戦、メジャー大会のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップは29日、宮崎CC（6543ヤード、パー72）で第3日が行われた。金澤志奈（クレスコ）は9番パー5で見事にイーグル。キュートなリアクションに注目が集まった。通算2アンダー8位から出た金澤の見せ場は、9番にやってきた。3打目はグリーン上でワンバウンドしてカップに吸い込まれた。「わぁぁぁ、入