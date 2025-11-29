阪神・中野拓夢内野手と才木浩人投手が２９日、兵庫・神戸市内のＯＳシネマズミント神戸で上演中の映画「阪神タイガースＴＨＥＯＦＦＩＣＩＡＬＭＯＶＩＥ２０２５」の舞台あいさつに参加した。約３０分間、集まった約３００人のファンと交流。中野は虎党に“連覇禁止”をお願いした。「あんまり連覇って言わない方がいいんじゃないですかね。岡田顧問（前監督）が優勝を『アレ』と言ってたようにそういう言葉を使わな