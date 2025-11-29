◇スノーボードW杯ビッグエア第1戦（2025年11月29日中国・張家口）来年2月にミラノ・コルティナ五輪を控えるシーズンのビッグエア（BA）開幕戦は決勝が行われ、女子は昨季のW杯種目別総合2位の深田茉莉（ヤマゼン）が156・75点で今季初勝利、通算3勝目を挙げた。五輪2大会連続代表の岩渕麗楽（バートン）は145・75点で2位、鬼塚雅（ISPS）が141・50点の3位で続き、日本勢が表彰台を独占した。決勝は3回の試技を行い、回転