タレントの坂下千里子（49）が29日放送のMCを務めるフジテレビ「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。妻が疲れているサインを語った。現在中3の長男、高2の長女を育てている坂下。MCで3児の母であるタレントの藤本美貴らとともに子育てについてトークを展開した。坂下は「私もそうだけど、お皿を残して、洗わないで寝ちゃった時って、奥さんがめちゃくちゃ疲れている時だと思う」と指摘。すると藤本も「あります！